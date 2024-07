Turris – Scadenza rispettata, stipendi pagati ai tesserati

La Turris Calcio 1944 comunica di aver provveduto al pagamento degli stipendi dei tesserati per la scadenza del 01/07/2024 e dei relativi contributi.

Si ringrazia la Banca Intesa spa Centro Imprese di Napoli per aver supportato l’intera operazione con la massima rapidità.

Si ringrazia lo sponsor Vinci Costruzioni Srl di Roma – Gruppo Capriola – per il contributo determinante nel consentire l’adempimento in scadenza.