Torre del Greco – Attivato sportello informativo sui tributi comunali ai molini Marzoli

Sarà operativo nei giorni dispari e verrà gestito dalla concessionaria Publiservizi

Uno sportello informativo sui tributi comunali negli ex molini meridionali Marzoli. È quello attivato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, su iniziativa dell’assessora Anna Fiore e il contributo del dirigente Gaetano Camarda. Il servizio sarà gestito dalla società concessionaria Publiservizi presso gli uffici dello stato civile di via Calastro: i cittadini potranno recarsi allo sportello nei giorni dispari (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle 8.30 alle 13, per ottenere informazioni su Imu, Tari e Cup e in generale sulla propria posizione tributaria.

“ L’apertura dello sportello nella sede comunale dei molini Marzoli – afferma l’assessora con delega ai tributi, Anna Fiore – risponde all’esigenza di avvicinare i servizi ai cittadini. La scelta è stata dettata dalla necessità di individuare una postazione più centrale rispetto all’attuale collocazione della sede della Publiservizi a viale Europa. Da qui l’idea di aprire il punto in via Calastro, al momento informativo, dove i cittadini possono recarsi e dove troveranno personale qualificato pronto a fornire informazioni utili sulle singole posizioni”.