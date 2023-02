Spezia – Napoli 0-3, le pagelle: Osimhen devastante, Kvara ubriacante

MERET 6: mai impegnato seriamente, si limita a bloccare in presa sicura qualche conclusione dalla distanza. Sonnacchioso

DI LORENZO 6,5: pochi patemi in fase di contenimento, spinge molto facendosi vedere con le sovrapposizioni. Vicino al gol di testa. Arrembante

KIM 6,5: sempre efficace quando viene chiamato in causa, bravo a leggere in anticipo le situazioni potenzialmente pericolose. Dalle sue parti non si passa. Tenaglia

RRAHMANI 6,5: gioca senza badare all’estetica. Tiene bene la posizione, nessuna sbavatura. Applicato

MARIO RUI 6,5: sempre nel vivo del gioco, alimenta la catena con Kvara fungendo spesso da regista offensivo. Eclettico (dal 75′ OLIVERA s.v.)

ANGUISSA 7: domina in mediana col passare dei minuti, prova anche gli inserimenti giocando a ritmi altissimi. Gigante

LOBOTKA 7: perde il primo ed unico pallone del match al minuto 83. Fa girare palla con la solita padronanza, quando i liguri calano trova spazi per imbucate e pennellate. Artista

ZIELINSKI 6: gara un po’ sottotono. Fatica a trovare corridoi per i suoi inserimenti, si limita a partecipare al possesso palla senza strafare. Compitino (dal 62′ ELMAS 6: entra in partita quando gli azzurri spingono per chiuderla, poco appariscente ma attivo. Pronto)

LOZANO 5,5: lo Spezia nel primo tempo concede pochissimo. Non trova varchi per tagli e inserimenti, raramente salta l’uomo. Inceppato (dal 45′ POLITANO 6: induce Reca al fallo di mano che provoca il rigore. Non si rende molto pericoloso ma dialoga bene con i compagni. Presente)

OSIMHEN 8: dopo un primo tempo in ombra e senza palloni giocabili nella ripresa sale in cattedra. Una doppietta sfruttando gli errori della difesa ligure che lo lancia a 16 gol in vetta alla classifica cannonieri. Devastante (dall’82’ SIMEONE s.v.)

KVARA 7,5: con i suoi dribbling manda in tilt gli avversari. Gioca in un fazzoletto creando scompiglio. Realizza il rigore che sblocca il match, regala ad Osimhen un pallone da spingere soltanto in rete. Ubriacante (dal 75′ NDOMBELE s.v.)