Spezia – Napoli: 0-3. Gli azzurri continuano a volare con Osimhen e Kvaratskhelia

Il Napoli batte lo Spezia per 3-0 al Picco grazie alla coppia Osimhen – Kvara, che nel secondo tempo bucano la retroguardia spezzina, facendo volare gli azzurri. Primo tempo contratto, con gli uomini di Gotti bravi a chiudere le azioni degli avanti di Spalletti. Nella ripresa un’altra partita: Kvara apre al 47’ realizzando un rigore concesso in apertura per un fallo di mani di Reca. Poi la doppietta di Osimhen: di testa al 68’, facile su assist di Kvara 5 minuti più tardi.

Vola il Napoli di Spalletti che, in attesa del derby Inter-Milan di stasera, si porta a +16 sulla seconda.

Tabellino

Spezia – Napoli: 0-3 (pt 0-0)

SPEZIA: Dragowski; Ampadu, Caldara (76′ Krollis), Nikolaou; Amian, Bourabia, Esposito (86′ Wisniewski), Agudelo, Reca, Verde (76′ Cipot), Shomurodov (76′ Maldini). All. Gotti

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (74′ Olivera), Anguissa, Lobotka, Zielinski (62′ Elmas), Lozano (46′ Politano), Kvaratskhelia (74′ Ndombele), Osimhen (82′ Simeone). All. Spalletti

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Marcatori: 47′ Kvaratskhelia rig., 68′ Osimhen, 73′ Osimhen

Note: ammoniti Ampadu, Lozano, Caldara, Zielinski