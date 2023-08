Spagna – Bagnante morso da uno squalo blu, spiaggia popolare chiusa

Un incidente imprevisto si è verificato sulla costa orientale della Spagna, nel comune di Oliva, a sud di Valencia. Un nuotatore è stato attaccato da uno squalo in acque poco profonde . Secondo i resoconti dei media locali, lo squalo ha scambiato il piede del nuotatore per la sua preda e ha morso. L’incidente ha fatto diventare rossa l’acqua del mare. Il nuotatore colpito ha raccontato la sua esperienza al quotidiano locale Las Provincias: “Ho notato un’ombra nell’acqua, ho sentito un colpo alla gamba sinistra e poi un morso al piede destro”. I visitatori della spiaggia non devono preoccuparsi. Solo più tardi si è reso conto di essere stato morso da uno squalo. Dopo l’ incidente, l’uomo ha ricevuto rapidamente assistenza medica. La sua ferita è stata curata presso la clinica sanitaria locale e ha ricevuto un’antitetanica. Gli esperti hanno esaminato il segno del morso sul suo piede e hanno scoperto che proveniva da uno squalo blu. In risposta all’incidente, il consiglio comunale di Oliva ha ordinato la chiusura temporanea delle spiagge. Questa azione è stata intrapresa mentre lo squalo era ancora sospettato nelle acque vicine. L’incidente, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è l’ultimo di una serie di avvistamenti di squali blu vicino alla costa spagnola.