Usa – Turisti italiani investiti a New York City: uno di loro è in gravi condizioni

Una donna è stata accusata di aver investito sette persone a bordo di una Honda Accord dopo essere stata passata con il rosso a Midtown Manhattan nella notte. Nel gruppo falciato dall’auto erano presenti anche due italiani, identificati come i coniugi Matteo Maj (51 anni, graphic designer) e Giulia Gardani (34 anni, istruttrice federale di tennis) di Piacenza. I due, si trovavano a New York in viaggio di nozze come ultima tappa di un viaggio itinerario che li aveva portati prima a Chicago e poi a Boston. Sarebbero dovuti tornare oggi in Italia. Maj è stato operato per un trauma facciale (nell’impatto si è rotto il naso) e oggi pomeriggio finirà ancora sotto i ferri per un intervento a tibia e perone, mentre la Gardani, arrivata al pronto soccorso in gravi condizioni, ha subito un lungo intervento di cinque ore per una lesione alle vertebre cervicali. L’investitrice, la 29enne Iman Lucas, non si è fermata dopo aver colpito i pedoni ed è stata arrestata nel Queens dopo essere stata coinvolta in un incidente con tre auto sulla Long Island Expressway all’altezza della Superstrada Clearview. Le foto ei filmati circolati in rete mostrano le vittime colpite dall’auto sanguinanti sul marciapiede. Un portavoce della polizia di New York, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha spiegato che al momento si esclude che la collisione sia stata intenzionale o sia legata a un’azione terroristica.