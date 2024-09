Napoli – Controlli della polizia in città: il bilancio

Controlli in Piazza Garibaldi

Nella settimana appena trascorsa, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione dei militari dell’Esercito Italiano, impegnati nell’operazione denominata “Strade Sicure”, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza Garibaldi.

Nel corso dell’attività sono state identificate 150 persone, di cui 49 con precedenti di polizia, e controllati 20 veicoli.

Controlli a Mergellina.

Nello scorso fine settimana, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con l’ausilio di personale della Polizia Locale, hanno effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.

Nel corso dell’attività sono state identificate 560 persone, di cui 102 con precedenti di polizia, controllati 185 veicoli, e contestata una violazione del Codice della Strada.

Mercato: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 39enne.

Nella mattinata odierna, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Michelangelo Ciccone all’angolo con via Giulio Cesare, hanno notato un giovane che, con fare guardingo, stava stazionando all’esterno di una palazzina.

Insospettiti dall’atteggiamento del soggetto, i poliziotti hanno posto in essere un servizio di osservazione che ha avuto positivo riscontro poiché, poco dopo, il predetto è stato avvicinato da una persona a bordo di uno scooter che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa dopo averla prelevata da una busta shopper che aveva tra le mani.

Pertanto, gli operatori sono tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando il prevenuto che è stato trovato in possesso di 1.460 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata e 38 involucri di cocaina, mentre l’uomo a bordo dello scooter è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per un 39enne gambiano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanza stupefacente.