Torre del Greco- Un 16 enne cade dal secondo piano del Pantaleo: trasportato d’urgenza in ospedale

Un episodio che ha lasciato tutti senza parole: un giovane 16enne è caduto dal secondo piano della scuola Pantaleo in via Cimaglia. I soccorsi immediatamente giunti sul posto, hanno trasportato d’urgenza il giovane in ospedale. Sul luogo dell’accaduto,le forze dell’ordine per le indagini del caso.