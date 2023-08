Settembre al Borgo, il festival diretto da Avitabile a Caserta Vecchia torna dal 31 agosto al 3 settembre

di Cristina Basso

Torna l’atteso festival Settembre al Borgo che da oltre cinquant’anni, con la sapiente direzione di Enzo Avitabile, anima il cuore di Caserta vecchia, con il suo suggestivo borgo medievale sui monti Tifatini.

Il titolo della 51esima edizione che si terrà dal 31 agosto al 3 settembre è ‘Caserta Infinita’ e prevede un cartellone eccezionalmente ricco di astisti che sarà inaugurato venerdì 31 agosto dal concerto del grande fisarmonicista Richard Galliano in Piazza Vescovado, a seguire, alle 23.30 presso il Duomo si esibirà invece il chitarrista Andrea Castelfranato. Nella doppia formula dei concerti in piazza e al Duomo che caratterizza tutte le serate, si prosegue con le presenze internazionali il 1 settembre con il danzatore turco Ziya Azazi, nella stessa data anche il concerto del pianista Venovan.

Sabato 2 settembre si terrà invece il grande concerto del musicista e compositore premio Oscar Nicola Piovani, cui seguirà al Duomo lo spettacolo “Vanvitelli il Capocostruttore” per la regia di Piero Grant e con Marco Caldoro, dedicato a Luigi Vanvitelli.

Tutta internazionale la serata di chiusura di domenica 3 settembre che vedrà alle 22.00 in Piazza vescovado il concerto del grande percussionista e batterista indiano Trilok Gurtu con “Arké String Quartet”. Concluderà la rassegna alle ore 23,30 al Duomo lo spettacolo del musicista iraniano Alireza Mortazavi, maestro di santur, strumento della tradizione iraniana.

Il Festival Settembre al Borgo si conferma un appuntamento imperdibile anche quest’anno, con la sua capacità di fare di un piccolo borgo antico un palco senza confini per artisti provenienti da tutto il mondo, offrendo al pubblico sempre nuovi ascolti e suggestioni per viaggiare con la musica.