Serie A – Napoli ko, volano Milan e Inter

Negli anticipi della terza giornata di Serie A vincono Milan e Sassuolo. I rossoneri sbancano l’Olimpico imponendosi per 2-1 sulla Roma. Solo un punto in tre gare per i giallorossi di Mourinho, vola invece a punteggio pieno l’undici di Pioli. I neroverdi si rialzano dopo i primi due ko e sconfiggono 3-1 il Verona. Il Bologna batte 2-1 il Cagliari al Dall’Ara mentre l’Udinese pareggia 0-0 in casa contro un buon Frosinone. Cade il Napoli. Gli azzurri perdono 2-1 in casa contro la Lazio e si fermano dopo i primi due successi. Si rilancia l’Atalanta, che rifila un netto 3-0 al Monza. Vola l’Inter, che travolge 4-0 la Fiorentina e sale a punteggio pieno insieme al Milan. Il Torino piega 1-0 il Genoa in extremis, tre punti anche per il Lecce che conferma l’ottimo momento battendo 2-0 la Salernitana. Torna al successo la Juventus. I bianconeri vincono 2-0 ad Empoli lasciando i toscani ultimi a zero punti.