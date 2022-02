Serie A – Napoli e Inter si annullano, Milan in vetta

Nella 25° giornata di Serie A il Milan balza in testa alla classifica a +1 sull’Inter. I rossoneri battono 1-0 la Sampdoria e volano in vetta approfittando dell’1-1 maturato nel big match tra i nerazzurri e il Napoli. Stesso risultato nell’altro scontro diretto della giornata tra Atalanta e Juventus. I bianconeri restano così quarti a +2 sugli orobici. Prosegue il buon momento della Lazio, che rifila un netto 3-0 al Bologna all’Olimpico tenendo vive le ambizioni Champions. Delude ancora invece la Roma, che strappa in extremis il 2-2 sul campo del Sassuolo. In coda importantissima vittoria del Venezia che si impone per 2-1 sul campo del Torino e aggancia il Cagliari al terz’ultimo posto. I sardi conquistano un buon punto al Castellani pareggiando 1-1 con l’Empoli. Stesso risultato nel match tra Genoa e Salernitana, un pari che non serve a nessuno. Roboante vittoria per il Verona, che travolge 4-0 l’Udinese al Bentegodi. Chiude la giornata il confronto tra Spezia e Fiorentina.