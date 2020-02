Serie A – Inter ko, vola la Lazio. Juventus ok, Atalanta formato Champions

Nella 24° giornata di Serie A la Lazio da un segnale al campionato battendo 2-1 l’Inter designandosi di fatto la vera anti Juve. I biancocelesti scavalcano i nerazzurri restando a -1 dai bianconeri, che senza Ronaldo batteno 2-0 il Brescia allo Stadium. Strappo Champions per l’Atalanta, che in rimonta batte 2-1 la Roma e consolida il quarto posto allungando a +6 sui giallorossi al terzo ko consecutivo. In zona Europa League appaiate al sesto posto ci sono Verona e Parma. Gli scaligeri impattano 0-0 ad Udine, mentre i ducali fanno il blitz al Mapei Stadium sconfiggendo 1-0 il Sassuolo. Si rilancia il Napoli, che vince 1-0 a Cagliari e si porta a -2 dal sesto posto. Grande fermento nella zona calda della classifica, con Lecce e Genoa che vincono ancora coinvolgendo così sempre più squadre nella lotta salvezza. Terzo successo di fila per i pugliesi, che al Via del Mare si impongono per 2-1 sulla Spal, amaro l’esordio sulla panchina degli estensi per Di Biagio. Colpaccio esterno invece per la squadra di Nicola, che espugna il Dall’Ara rifilando un netto 3-0 al Bologna. Situazione critica invece per la Sampdoria, che perde malamente in casa contro la Fiorentina. A Marassi i viola dilagano e vincono 5-1, con i blucerchiati adesso ad un solo punto di vantaggio dal terz’ultimo posto occupato dai cugini genoani. A chiudere la giornata il Monday night Milan-Torino.