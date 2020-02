Champions League – Atalanta show, 4-1 al Valencia e quarti ipotecati

Serata magica per l’Atalanta in UEFA Champions League. La squadra di Gian Piero Gasperini si presenta per la prima volta nella fase a eliminazione diretta della competizione superando 4-1 il Valencia a Milano grazie alla doppietta di Hateboer e alle reti di Iličić e Freuler. Ospiti in gol con Cheryshev, che tiene vive le speranze di qualificazione degli ospiti in vista del ritorno.

ATALANTA – VALENCIA: LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

Il primo squillo della gara è di Alejandro Gómez, che al 5′ si procura e calcia poco sopra la traversa una punizione dal limite dell’area. Tre minuti più tardi è però Mario Pašalić che ha la prima clamorosa occasione da gol: servito in area da Josip Iličić, il numero 88 atalantino calcia di sinistro a botta sicura a tu per tu con Jaume Doménech, che si supera con intervento prodigioso.

Il gol della squadra bergamasca è nell’aria e arriva al 16′ con Hans Hateboer, abile ad anticipare Gayà e a insaccare da distanza ravvicinata sul cross basso dalla sinistra di Gómez.

Il Valencia reagisce e al 30′ va vicinissimo al pareggio. Gli spagnoli battono velocemente una punizione sulla fascia destra sorprendendo la difesa avversaria e Ferrán Torres supera Gollini in uscita, ma centra in pieno il palo.

Nel momento migliore degli ospiti, gli uomini di Gasperini trovano il raddoppio al 42′. Iličić riceve palla al limite dell’area, si difende dalla pressione di Soler e Kondogbia e lascia partire un destro alto che Doménech può solo a sfiorare.

Nella ripresa i padroni di casa partono forte e trovano altre due reti nel giro di cinque minuti. Al 57′ Remo Freuler realizza il terzo gol con uno splendido destro a giro dal limite dell’area, mentre al 63′ Haterboer, lanciato sulla destra sul filo del fuorigioco da Pašalić, mette a segno la propria doppietta personale.

Il Valencia si scuote improvvisamente e trova la rete due minuti più tardi con Cheryshev, che batte Gollini con un rasoterra di sinistro dal limite dell’area dopo un errore in disimpegno di Palomino.

Il risultato non cambia più, nonostante un paio di altre occasioni per parte, e l’Atalanta può godersi questo successo che la mette in posizione di assoluto vantaggio in vista del ritorno.

Fonte UEFA.com