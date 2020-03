Serie A – Inter ko, Juventus in vetta. Flop Milan

La Juventus torna in testa alla classifica. Questo il verdetto principale dei recuperi della 26° giornata di Serie A, partite rinviate lo scorso weekend per l’emergenza Coronavirus e disputate a porte chiuse. I bianconeri battono 2-0 l’Inter all’Allianz Stadium e salgono in vetta a +1 sulla Lazio. Surreale quanto successo al Tardini in occasione di Parma-Spal, primo match della giornata. Gara prevista per le 12:30, le squadre stanno per entrare in campo ma vengono fatte rientrare negli spogliatoi in attesa di una decisione relativa al possibile blocco del campionato. Alla fine si gioca dopo oltre un’ora, la Spal vince 1-0 e abbandona l’ultimo posto in classifica. Tre punti pesantissimi in chiave salvezza per Sampdoria e Genoa. I blucerchiati battono 2-1 in rimonta il Verona, mentre i rossoblù sbancano San Siro imponendosi per 2-1 sul Milan agganciando il Lecce terz’ultimo. Scialbo 0-0 nel confronto tra Udinese e Fiorentina, chiude il turno Sassuolo – Brescia.