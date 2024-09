Napoli – Scoperto con una pistola, arrestato un giovane

Nella serata di ieri, personale della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in vico Pergole, hanno notato alcuni ragazzi a bordo di motocicli aggirarsi con fare sospetto e li hanno controllati. Uno di questi stava celando, nella cintola dei pantaloni, una pistola Beretta cal.9 con matricola abrasa e 10 cartucce, di cui una camerata.

Per questi motivi, un 21enne napoletano, è stato tratto in arresto per porto e detenzione illegale di arma clandestina.