Serie A – Crollo Lazio, Juventus a +8. Ok Roma, pari tra Napoli e Milan

Altro piccolo passo in avanti verso lo scudetto per la Juventus. I bianconeri pareggiano 2-2 in extremis contro la terribile Atalanta e, oltre a tenere a distanza gli orobici, salgono a +8 sulla Lazio. I biancocelesti incappano infatti nella terza sconfitta consecutiva. All’Olimpico passa il Sassuolo, che vince 2-1 in pieno recupero e inanella la quarta vittoria di fila. I neroverdi ora sognano l’Europa League. Non sbaglia invece la Roma, che si sbarazza del Brescia con un secco 3-0 al Rigamonti. L’incubo retrocessione per le rondinelle sta diventando sempre più concreto, così come per la Spal. Gli estensi restano ultimi perdendo 2-0 sul campo del Genoa. Vittoria fondamentale per i rossoblù che si portano a +1 sul Lecce terz’ultimo, che impatta 0-0 a Cagliari. Successo importante in chiave salvezza anche per la Sampdoria, che si impone per 3-1 sul campo dell’Udinese. Pareggio nel finale per la Fiorentina, che ferma il Verona sull’1-1. Rocambolesco pareggio nel derby emiliano tra Parma e Bologna, con i ducali sotto di due reti che agguantano il 2-2 con un uno-due in pieno recupero. Identico punteggio nel posticipo del San Paolo tra Napoli e Milan, con i rossoneri che guadagnano un punto prezioso in ottica Europa League. Chiude la giornata il confronto tra l’Inter e Torino, con gli uomini di Conte alla ricerca di riscatto.