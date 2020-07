Serie A – Ok Napoli e Milan, pari tra Inter e Roma. Spal in B

Nel primo anticipo della 34° giornata il Verona blocca sul pari la lanciatissima Atalanta. Gli orobici non vanno oltre l’1-1 al Bentegodi e interrompono la striscia di vittorie post lockdown. Identico risultato tra Cagliari e Sassuolo, due squadre senza problemi di classifica. Continua a vincere e convincere il Milan, che asfalta 5-1 il Bologna dando continuità alla corsa per un posto in Europa League. Resta agganciato ai rossoneri il Napoli, che in rimonta batte 2-1 l’Udinese con una rete di Politano in pieno recupero. Tre punti anche per la Fiorentina, che al Franchi sconfigge 2-0 il Torino. Archivia il discorso salvezza la Sampdoria, che si impone per 3-2 a Parma portandosi a distanza di sicurezza dalla zona calda. Vittoria pesantissima per il Genoa, che si aggiudica per 2-1 lo scontro diretto con il Lecce e si porta a +4 sui salentini. Retrocessione aritmetica invece per la Spal, che perde 2-1 a Brescia e dice addio alla massima Serie. Nonostante il successo per le rondinelle sembrano comunque incolmabili i nove punti di distacco dal quart’ultimo posto. Il big match della giornata tra Roma e Inter finisce in parità. All’Olimpico la partita termina 2-2 con i nerazzurri che strappano il pareggio nel finale e si portano a -5 dalla Juventus, impegnata domani nella sfida alla Lazio.