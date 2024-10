Torre del Greco – Chiuso per 5 giorni il tratto tra la rotonda autostradale e via Lamaria insieme alla bretella di collegamento

È necessario posare un nuovo strato di asfalto lungo la strada di recente inaugurazione che collega dal casello autostradale via Lamaria e di qui l’intero quartiere di Sant’Antonio: da lunedì 21 e fino a venerdì 26 ottobre l’arteria resterà chiusa dalle 6 alle 18. È quanto stabilito da un’apposita ordinanza emanata dal settore autonomo della polizia municipale, che ha così accolto la richiesta giunta nei giorni precedenti dal direttore dei lavori. L’obiettivo è quello di ultimare il manto stradale che dalla rotonda posta a ridosso del casello dell’autostrada porta a via Lamaria e alla bretella di collegamento. “Si tratta di un aspetto tecnico necessario – fa sapere il vicesindaco e titolare della delega ai lavori pubblici, Michele Polese – che, come ci hanno spiegato i tecnici del nostro ufficio comunale e quelli in forza alla ditta incaricata di realizzare gli interventi, deve essere effettuato dopo un primo periodo di utilizzo delle nuove arterie. L’ordinanza, in via precauzionale prevede la necessità di tenere ferma la viabilità nella zona interessata dai lavori 12 ore al giorno per tutta la settimana, ma se le condizioni meteorologiche dovesse assisterci, non è escluso che le opere necessarie possano essere ultimate più velocemente e comunque in modo tale da poter riaprire almeno una parte delle strade interessate prima del termine indicato dal provvedimento della polizia municipale”.