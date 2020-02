Scampia – Spaccio, arrestato 56enne

Sabato sera gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Giuseppe Marrazzo una persona che, alla vista della pattuglia, si è allontanata frettolosamente.

I poliziotti lo hanno bloccato rivenendogli addosso 11 stecche di hashish del peso complessivo di circa 90 grammi mentre, presso l’appartamento dell’uomo, hanno sequestrato 6 stecchette della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 27 grammi.

Salvatore Vollero, 56enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.