Torre del Greco- Anziana investita in Via Nazionale: dopo il terribile impatto la donna è stata trasportata in ospedale

Un’anziana donna è stata stamane, dopo le ore 12:00, investita in via Nazionale. Subito soccorsa dal 118 è stata trasportata in ospedale. Non ancora nota la dinamica del terribile impatto. Forti le ripercussioni sul traffico veicolare.

Seguiranno aggiornamenti