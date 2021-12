Scampia – Spaccio, arrestato 39enne

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giuseppe Fava hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa al conducente di un’auto il quale si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti hanno raggiunto e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 17 stecche di hashish del peso di 50 grammi circa e di 105 euro.

V.C, 39enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente e per resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionato poiché il motociclo su cui viaggiava, sottoposto a sequestro, era privo di copertura assicurativa.