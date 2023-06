Sant’Agnello – Sorpreso con droga, nei guai 44enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Sorrento hanno controllato in viale dei Pini a sant’Agnello un’auto con a bordo un uomo trovandolo in possesso di 14 involucri contenenti circa 8 grammi di cocaina e 950 euro.

G.P., 44enne di Pagani con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.