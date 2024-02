San Giuseppe Vesuviano – Sorpreso con la droga, arrestato 15enne

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato un’auto in piazza Garibaldi a San Giuseppe Vesuviano con a bordo quattro soggetti trovando il conducente in possesso di 39 involucri di crack del peso di 8,5 grammi.

Per tali motivi, il predetto, identificato per un 15enne di Boscoreale con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; inoltre, allo stesso è stata contestata una violazione del Codice della Strada per guida senza patente.