Napoli e provincia – Controlli della polizia: i risultati

Controlli a Caivano.

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio all’interno del “Parco Verde” di Caivano.

Nel corso del servizio sono state identificate 151 persone e controllati 91 veicoli.

Agnano: sorpresi con la droga. Arrestati dalla Polizia di Stato un 40enne e un 25enne.

Nella notte appena trascorsa, gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via Scarfoglio un’auto con due persone bordo che hanno consegnato qualcosa ad un altro soggetto che si è poi allontanato frettolosamente.

Gli operatori, immediatamente intervenuti, hanno bloccato gli occupanti della vettura trovando uno di essi in possesso di 925 euro e di un involucro di cocaina, suddivisi in banconote di vario taglio mentre, all’interno del veicolo, hanno rinvenuto, nascosti in un barattolo di chewing gum, 7 involucri della stessa sostanza per un peso complessivo di 7 grammi circa.

Per tali motivi, due napoletani di 40 e 25 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia, anche specifici, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Giugliano in Campania: la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione.

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato di Giugliano in Campania hanno eseguito, nei confronti di un 18enne napoletano, un provvedimento per la carcerazione, emesso lo scorso mercoledì dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il predetto, dovrà espiare la pena di 5 anni, 3 mesi e 26 giorni di reclusione per il reato di rapina aggravata, commesso a Giugliano in Campania nel 2021.

Secondigliano: sorpreso a cedere droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 20enne.

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato Secondigliano, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno notato, nei pressi di un edificio di via dello Scirocco, un soggetto che, con atteggiamento circospetto, dopo aver prelevato qualcosa da un vano elettrico dello stabile, l’ha ceduto ad alcune persone in cambio di denaro; queste ultime si sono poi allontanate frettolosamente.

Gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando l’indagato che è stato trovato in possesso di 707 euro, evidente provento dell’attività delittuosa mentre, nel vano elettrico, hanno rinvenuto 98 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 70 grammi, 35 bustine contenenti circa 58 grammi di marijuana, 18 stecche di hashish del peso di circa 62,5 grammi, un bilancino di precisione e 16 munizioni cal. 380 auto.

Per tali motivi, il 20enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti nonché denunciato per detenzione illegale di munizionamento.

Borgo Sant’Antonio Abate: sorpreso a consegnare droga. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo.

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Cappella a Ponte Nuovo all’angolo con vico Santa Caterina a Formiello, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter intento a confabulare con una persona.

Il servizio di osservazione esperito dai poliziotti ha trovato positivo riscontro quando il conducente, dopo aver estratto qualcosa dal marsupio che portava in vita, lo ha consegnato in cambio di denaro alla persona con la quale si stava intrattenendo; in quei frangenti, il prevenuto, accortosi della presenza degli agenti, ha tentato di darsi alla fuga per eludere il controllo.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno bloccato il predetto trovandolo in possesso di 31 stecche di hashish del peso di 105 grammi circa e di 30 euro, mentre l’acquirente è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Pertanto, l’indagato, identificato per un 27enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel Territorio dello Stato.

Scampia: maltratta la moglie. Arrestato un uomo dalla Polizia di Stato.

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in zona Scampia per la segnalazione di una donna in difficoltà.

I poliziotti, prontamente intervenuti, l’hanno raggiunta e quest’ultima ha raccontato di essere stata minacciata e aggredita dal marito, come già avvenuto in precedenti occasioni; inoltre, in sede di denuncia, la donna ha ricevuto diversi messaggi da parte del prevenuto di offese e minacce.

Per tali motivi, i poliziotti hanno rintracciato l’indagato, identificato per un 33enne napoletano, con precedenti di polizia, e lo hanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia.