San Giuseppe Vesuviano – Abbigliamento contraffatto, denunciato 35enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Giuseppe Vesuviano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Muscettoli, hanno controllato un uomo a bordo di un’autovettura rinvenendo nel bagagliaio alcune buste contenenti complessivamente 62 capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti di note griffe; inoltre, nella

sua abitazione sono stati rinvenuti altri 52 capi di abbigliamento e 18 paia di scarpe.

Un 35enne marocchino con precedenti di polizia è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.