San Giovanni – Droga in casa, arrestata 53enne

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo in corso San Giovanni presso l’abitazione di una donna dove hanno rinvenuto, nascosti in un armadio, un cofanetto contenente 5 panetti di hashish per un peso complessivo pari a circa 450 grammi ed una busta di marijuana del peso di circa 180 grammi.

Inoltre, in un ripostiglio, i poliziotti hanno trovato anche diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tale motivo, una 53enne napoletana è stata tratta in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.