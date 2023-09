San Giorgio a Cremano – Traffico internazionale di stupefacenti: arrestato 38enne, sequestrata droga per un valore di 30 milioni di €

I Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Napoli e Salerno hanno eseguito il sequestro di 122,8

chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina all’interno di un deposito commerciale di San Giorgio a

Cremano (NA) arrestando in flagranza di reato un soggetto di 38 anni di Cercola (NA).

L’operazione è scaturita dagli sviluppi di un’analisi di rischio condotta a livello centrale, corroborata da

risultanze info-investigative, in ordine ad un traffico internazionale di sostanze stupefacenti nel porto di Salerno

perpetrato attraverso un carico di copertura (scarpe da lavoro) proveniente da Panama e destinato ad una società

con sede dichiarata a Milano, all’interno del quale erano celati 104 pani di cocaina.

I servizi di osservazione, controllo e pedinamento prontamente avviati nel porto, supportati dal telerilevamento a

distanza della Sezione Aerea del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, permettevano di monitorare, in tempo

reale, le operazioni di prelievo e consegna a destino del carico e di individuare il menzionato deposito di San

Giorgio a Cremano (NA) quale luogo di consegna dello stupefacente.

Il narcotico sequestrato ha un valore commerciale al dettaglio di circa 30 milioni di euro.