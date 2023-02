San Giorgio a Cremano – Cambio in giunta, Libera D’Angelo nuovo assessore alle pari opportunità, sport ed educazione alla legalità

ENTRA IN GIUNTA LIBERA D’ANGELO CON DELEGA ALLE PARI OPPORTUNITA’,SPORT ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ DOPO LE DIMISSIONI DI SIMONA D’AGOSTINO CHE RINGRAZIO PER L’OTTIMO LAVORO SVOLTO

Cari concittadini, da oggi entra in giunta Libera D’Angelo con deleghe alle Pari Opportunità, Sport, Educazione alla Legalità e Avvocatura.

Prende il posto di Simona D’Agostino che ha rassegnato le dimissioni per sopraggiunti impegni di lavoro che non le consentivano di svolgere a pieno il ruolo di assessore come ha fatto finora, assicurando però la sua disponibilità a collaborare in altre forme con l’Amministrazione.

Simona ha elaborato un fitto calendario di incontri con la città e le scuole e quindi le ho chiesto di continuare a darci una mano oggi e in futuro. Simona ha accettato e, compatibilmente con i suoi impegni, continuerà a dare il suo contributo prezioso contributo.

Libera è laureata in Pedagogia, sposata con una figlia ed è nata e cresciuta a San Giorgio a Cremano.

Vanta già una lunga collaborazione con l’Amministrazione per le attività a tutela dei diritti delle persone, delle donne e per la valorizzazione della cultura, nonché un’attività trentennale nel mondo dell’associazionismo e della lotta contro il disagio sociale.

Particolarmente attenta al tema della disabilità e della salute mentale, Libera è componente della V Commissione Sanità della Regione Campania, con particolare riferimento alla tutela dei diritti dei malati psichiatrici.

Conosco Libera come professionista e come donna e so che avvierà un fattivo e concreto dialogo con la comunità su temi importanti, in virtù delle deleghe affidatale.

Confermiamo di essere una giunta aperta che si avvale di professionalità, senso di appartenenza e dedizione.

Ringrazio la Dott.ssa Simona D’Agostino per il prezioso contributo che ha dato finora all’amministrazione e alla nostra comunità, con particolare attenzione alla partecipazione dei giovani ad eventi legati ai temi dei diritti, del bullismo, dell’educazione alla legalità e perfino all’affettività e per aver dimostrato dedizione al ruolo ricoperto.

Così il Sindaco Giorgio Zinno