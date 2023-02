Casapesenna – Al via la demolizione della casa bunker del boss Michele Zagaria

Questa mattina in via Mascagni a Casapesenna hanno preso il via le operazioni di demolizione della casa bunker che ha ospitato il boss del clan dei Casalesi, Michele Zagaria, nella parte finale della sua latitanza fino alla cattura avvenuta il 7 dicembre del 2011. Al posto dell’abitazione nascerà un parco pubblico.

Presente sul cantiere il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca insieme al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo e agli assessori regionali Bruno Discepolo (Governo del Territorio) e Mario Morcone (Sicurezza, legalità e immigrazione).

Un lungo applauso dei presenti ha salutato l’inizio dei lavori di abbattimento da parte dei vigili del fuoco.