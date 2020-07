San Giorgio a Cremano – Arpaia e Farina: “Vigili su assunzioni in società appaltatrici di servizi comunali”

Comunicato stampa

“Manca il senso della vergogna

Stamattina sono stato in Comune e i consiglieri di maggioranza discutevano animatamente su eventuali assunzioni stagionali e pre elettorali.

Inorridisco all’ idea di queste manovre a 40 giorni dalle elezioni per imporre eventuali assunzioni alla società di pulizia degli immobili comunali per un paio di unità da destinare sul campo sportivo.

Staremo con gli occhi sgranati e pronti a segnalare alle autorità competenti assunzioni in società appaltatrici di servizi comunali a pochi giorni da un voto già troppo rinviato senza per di piu bando e o selezioni pubbliche”

I consiglieri Arpaia e Farina