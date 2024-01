Salviamo “La Gazzetta del Mezzogiorno”: appello per salvare 135 anni di storia e di racconti del Sud

“La Gazzetta del Mezzogiorno”, lo storico quotidiano che ha da poco celebrato 135 anni di storia, rischia di vedere la fine e con lei decine e decine di professionisti e collaboratori che possono perdere il posto di lavoro. La redazione leccese della Gazzetta del Mezzogiorno, infatti, è stata cancellata con un colpo di spugna, con tutte le altre redazioni decentrate. Una bruttissima notizia per loro e per tutto il territorio, depauperato di cultura e informazione. Si tratta, di una situazione drammatica che merita una soluzione immediata e una presa d’atto da parte di tutte le autorità interessate, perchè per Giovanni D’Agata dello “Sportello dei Diritti”, non è possibile disperdere un patrimonio storico – culturale di tutto il Meridione e quindi dell’Italia. Ecco perchè crediamo che debbano essere sensibilizzate tutte le istituzioni competenti, affinché, sia preservata per il futuro la dignità dei lavoratori e conservato il valore storico della Gazzetta del Mezzogiorno. Nel contempo lo “Sportello dei Diritti” esprime la più sincera e sentita solidarietà ai giornalisti e alle giornaliste che hanno dovuto subire questa assurda ingiustizia.