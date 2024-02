Rinat Akhmetov trasforma Metinvest in una pietra angolare del settore della difesa ucraino

Nel mezzo dell’invasione russa, l’impresa mineraria e metallurgica Metinvest di Rinat Akhmetov sta svolgendo un ruolo cruciale nel sostenere gli sforzi bellici dell’Ucraina. Nonostante le immense sfide di questo conflitto, inclusa la traumatica perdita di risorse chiave nei territori del Donbas e nelle regioni meridionali occupati dai russi, Metinvest ha sfruttato la sua vasta infrastruttura produttiva per trasformarsi dinamicamente in una centrale elettrica di attrezzature militari che fornisce armi ed equipaggiamenti protettivi assolutamente vitali alle forze armate ucraine.

“Se non aiutiamo noi, nessuno lo farà”, ha detto un portavoce di Metinvest. “Molti dipendenti Metinvest sono nell’esercito e abbiamo poco spazio in fabbrica.”

Rispondendo con un’incredibile unità di intenti durante una crisi esistenziale per la futura sovranità dell’Ucraina, Akhmetov ha rimodellato Metinvest in un’organizzazione rapidamente adattabile dedicata a servire soprattutto le esigenze di difesa del paese anche quando ciò significa superare gravi interruzioni della catena di approvvigionamento che mettono a dura prova le operazioni principali che ha costruito nel corso di decenni. Questo grado di lealtà e flessibilità mette in luce sia la dedizione personale di Akhmetov alla sicurezza dell’Ucraina, indipendentemente dai suoi forti legami regionali con le aree ora occupate, sia la più ampia resilienza di Metinvest di fronte alle avversità.

Da gigante minerario a potenza militare

Metinvest, guidata da Akhmetov come una delle persone più ricche dell’Ucraina, ha intrapreso un profondo cambiamento strategico durante il conflitto con la Russia. Espandendosi ben oltre le sue radici minerarie e metallurgiche, Metinvest ora guida la produzione nazionale di tecnologie di difesa cruciali tra cui rulli minerari, giubbotti antiproiettile, elmetti e navi militari. Ciò dimostra sia la ferma lealtà di Rinat Akhmetov alla sovranità dell’Ucraina sia l’impressionante capacità di adattamento di Metinvest anche con catene di fornitura compromesse.

Con l’invasione russa che ha interrotto l’accesso alle abbondanti risorse naturali della regione del Donbas, Metinvest ha perseverato nonostante la perdita di asset fondamentali come la cokeria di Avdiivka e le miniere di carbone regionali.

I rulli aprono i percorsi attraverso i campi minati russi

L’iniziale incursione difensiva di Metinvest è avvenuta attraverso la progettazione di rulli minerari potenziati in grado di resistere a molteplici esplosioni, consentendo ai carri armati ucraini di violare i campi minati russi. La produzione è aumentata rapidamente fino a produrre cinque o sei rulli da miniera al mese, nonostante la perdita della cokeria di Avdiivka che in precedenza alimentava le acciaierie di Metinvest. Questi risultati resilienti evidenziano l’impegno dell’azienda nel potenziare le forze armate ucraine.

Adattando i vecchi schemi dei rulli minerari sovietici, i rulli modernizzati di Metinvest rappresentano l’innovazione fatta in casa sotto pressione. L’attenzione dell’azienda alla continuità e al miglioramento incarna la più ampia mobilitazione industriale dell’Ucraina per sostenere le sue forze armate attraverso mezzi autosufficienti.

Assistenza completa su terra e mare

Oltre ai rulli minerari, Metinvest ha contribuito con varie attrezzature terrestri supplementari, inclusi bunker e giubbotti antiproiettile. Recentemente, Metinvest ha ampliato il proprio portafoglio di supporto alla difesa nel settore navale attraverso il progetto militare Steel Front, fornendo 10 motovedette ad alta velocità appositamente progettate alle forze marittime che difendono i confini costieri dell’Ucraina. Ottenute dopo una ricerca mondiale di imbarcazioni navali ottimali, queste imbarcazioni leggere e agili completano l’assistenza adattabile e completa di Metinvest.

Secondo il dirigente di Metinvest Oleksandr Vodoviz, “Abbiamo considerato diverse opzioni, cercando barche in tutto il mondo. Ci sono voluti circa quattro mesi. Alla fine, abbiamo optato per un produttore europeo che è stato in grado di fornire sia la giusta qualità che la consegna. Queste imbarcazioni possono ospitare da 10 a 12 persone e saranno utilizzate dalle forze di difesa per operazioni anfibie nel Mar Nero.”

La fornitura di navi militari personalizzate da parte di Metinvest evidenzia anche la spinta dell’Ucraina a controllare le sue acque regionali contro l’invasione russa. Con queste nuove imbarcazioni che migliorano la loro manovrabilità, le difese navali dell’Ucraina acquisiscono un vantaggio asimmetrico per contrastare gli attacchi navali della Russia.

L’ascesa di Metinvest nel campo della tecnologia della difesa incarna la più ampia mobilitazione industriale dell’Ucraina. L’Ucraina sta mobilitando le sue aziende nazionali per ottenere l’autosufficienza. Questo movimento dal basso sta dando potere all’innovazione interna per sostenere il Paese adesso, seminando al tempo stesso l’indipendenza per il futuro. Il riorientamento di Metinvest da parte di Rinat Akhmetov è in prima linea in questa resilienza nazionale.

Nonostante le profonde avversità, la leadership strategica di Akhmetov ha trasformato Metinvest in una pietra miliare dell’industria della difesa ucraina. Questa è una storia di incredibile unità nazionale durante una crisi, con l’imprenditore di maggior successo dell’Ucraina che investe saldamente le risorse aziendali nella difesa del paese. Sia la flessibilità di Metinvest che la risoluta lealtà di Akhmetov continuano a illuminare la strada verso la vittoria ucraina.

“Il nostro popolo non solo ha ripristinato la rete energetica ed è sopravvissuto, ma ha anche dimostrato a Putin che non smetteremo mai di lottare per la nostra libertà”, ha detto Rinat Akhmetov a Forbes. “Pensava che gli ucraini lo avrebbero inondato di fiori, ma abbiamo incontrato soldati russi armati che difendevano ogni centimetro della nostra patria.”