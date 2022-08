Riccione – Due sorelle attraversano i binari e muoiono investite dal treno

Tragedia alla stazione di Riccione attorno alle 7 di ieri mattina. Due sorelle di 15 e 17 anni, sono state investite e uccise da un treno ad alta velocità diretto verso Milano. Le due giovani sono state viste arrivare in stazione e tentare di attraversare i binari, barcollando. Accertamenti, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono in corso da parte della Polizia Ferroviaria mentre il traffico ferroviario è stato sospeso tra Rimini e Cattolica in direzione Ancona. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi per il momento. Tra gli scenari presi in considerazione vi sono un semplice attraversamento imprudente, un litigio fra le vittime finito in tragedia sui binari o un tentativo di suicidio.