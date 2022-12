Regione Campania – Provvedimenti della Giunta Regionale: stanziati 500.000 per lo stadio Maradona

Di seguito i principali provvedimenti adottati nella riunione odierna della Giunta regionale della Campania:

ITALIA-INGHILTERRA ALLO STADIO “MARADONA”

Deliberato lo stanziamento di 500.000 euro per i lavori di ristrutturazione previsti all’interno dello stadio “Maradona” di Napoli, in vista dell’incontro internazionale di calcio tra Italia e Inghilterra in programma il 23 marzo prossimo (Euro 2024).

INCLUSIONE PERSONE CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO

Approvata la delibera con cui si assegnano 9,5 milioni di euro per finanziare interventi e progetti volti alla promozione della qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico, prevedendo le seguenti azioni finanziabili: percorsi di socializzazione; interventi sperimentali volti alla formazione e all’inclusione lavorativa; interventi volti alla formazione dei nuclei familiari; interventi di residenzialità e per l’abitare.

ABBATTIMENTO COVO DEL BOSS ZAGARIA

Approvato il protocollo d’intesa tra Regione Campania e Ministero dell’Interno, e il relativo finanziamento a carico della Regione, finalizzato all’abbattimento dell’immobile dove si era rifugiato e dove fu catturato il boss della camorra Michele Zagaria, a Casapesenna. Nell’ambito del progetto realizzato dai Vigili del Fuoco, è previsto il tombamento definitivo del bunker sotterraneo dove si nascondeva il boss dei Casalesi.