Foto di repertorio

Torre del Greco – La passeggiata Porto – La Scala diventa una discarica. Borrelli e Lunella (Europa Verde): ‘Subito interventi ma l’area va sorvegliata. Stretta su incivili ed inquinatori’

Dovrebbe essere un’area giochi per bambini ed una passeggiata sul lungomare, invece l’area Porto – la Scala di Torre del Greco è diventata una discarica a cielo aperto, come segnala un cittadino al deputato Francesco Emilio Borrelli dell’alleanza Verdi-Sinistra. “Abbiamo segnalato all’amministrazione e alla Capitaneria di Porto per chiedere interventi urgenti. Non è la prima volta che accade qualcosa di simile in questa zona per cui è arrivato il momento di prendere provvedimenti facendo presidiare l’area e installando delle videocamere. In linea generale, questo è un problema che diventa sempre più frequente e questo perché ancora non ci si è decisi ad usare le maniere forti contro incivili ed inquinatori.” – queste le parole di Borrelli e Michele Lunella, responsabile territoriale di Europa Verde.