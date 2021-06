Regione Campania – 10 milioni di euro per la formazione giovanile

“Oggi abbiamo approvato la riprogrammazione delle risorse finanziarie pari ad 10.000.000,00 di euro per potenziare il Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze (SVCC), rafforzare la qualificazione dell’offerta formativa e favorire l’occupabilità giovanile.

Il nostro obiettivo è quello di puntare sull’importanza dell’acquisizione di nuove competenze, rendendo più sinergici i sistemi d’istruzione e formazione con il mercato del lavoro per contrastare in questo modo la dispersione scolastica, dando ai giovani la possibilità di completare il percorso di studi e spesso di trovare anche uno sbocco occupazionale.

In particolare abbiamo finanziato la quarta annualità dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore-IFTS, nei settori strategici della RIS 3 e del Documento strategico regionale; è stata potenziata la linea di azione del Sistema Duale per il sostegno all’attivazione di percorsi IeFP, attuando ulteriori due annualità per contrastare la dispersione scolastica e abbiamo finanziato borse di ricerca e attività sperimentali di formazione per ricercatori e tecnici di ricerca”.

Armida Filippelli, assessore alla formazione della Regione Campania

I 10 milioni di euro sono così ripartiti:

👉 € 1.000.000,00, a valere sul POR Campania FSE 14/20, Asse III, PI 10.iii, Obiettivo Specifico 13, per il potenziamento ed il rafforzamento del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze (SVCC) in coerenza con le Politiche di sviluppo dei Servizi per il Lavoro e dell’Offerta formativa;

👉 € 4.500.000,00 a valere sul POR Campania FSE 14/20, Asse III, PI 10.iv, Obiettivo Specifico 15 per la realizzazione della IV Annualità dei percorsi di formazione tecnica e professionale denominati IFTS;

€ 2.500.000,00 a valere sul POR Campania FSE 14/20, Asse III, PI 10.i, Obiettivo Specifico 12, per la sperimentazione, nell’ambito del Sistema Duale, della Linea di azione dell’Impresa Simulata per tutti i percorsi IeFP,

👉 € 2.000.000,00, a valere sul POR Campania FSE 14/20, Asse III, PI 10.iii, Obiettivo Specifico 14, per l’erogazione di borse di ricerca e/o attività sperimentali di formazione per ricercatori e/o tecnici di ricerca, nell’ambito del progetto Distretti ad Alta Tecnologia, Aggregazioni e Laboratori Pubblico Privati per il rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico della Regione Campania.