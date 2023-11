Premio Penisola Sorrentina all’attrice Serena Iansiti, Mennella: “Un cammeo come simbolo della creatività e della identità culturale della nostra regione”

TORRE DEL GRECO (Na) – “Un cammeo come simbolo della creatività e della identità culturale della nostra regione”: con queste parole il Sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella ha consegnato il prestigioso Premio Penisola Sorrentina all’attrice Serena Iansiti (protagonista femminile del Commissario Ricciardi, in cui interpreta il ruolo di Livia Luciani) che ha trionfato qualche giorno fa a Sorrento nella categoria: “serie tv” del prestigioso riconoscimento nazionale organizzato da Mario Esposito, nell’ambito del piano di promozione del cinema e dell’audiovisivo della Fondazione Film Commission Regione Campania.

“Torre del Greco è stata presente ad una kermesse di respiro nazionale, con la quale speriamo nel tempo di costruire nuove, stimolanti sinergie nell’ottica di un generale e tangibile rilancio del nostro territorio”, ha concluso il primo cittadino torrese sul palco dello storico Teatro Armida di Sorrento. Diverse le personalità presenti alla 28esima edizione della kermesse tra cui la rappresentante del Governo Paolo Frassinetti, sottosegretario al Ministero della Istruzione e del Merito. “Mi rallegro con il Sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, per aver investito in questa prestigiosa manifestazione che, senza dubbio, è un fiore all’occhiello per la sua città ma anche per l’intera regione Campania e che custodisce al suo interno un pezzo di Torre del Greco, del suo talento e del suo artigianato”, conclude Mennella.