Torre del Greco – Voci d’autunno, Partenoplay di Marina Bruno si terrà al Corallo

Le avverse condizioni meteorologiche previste per il prossimo fine settimana, costringono l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella a riprogrammare al coperto il prossimo appuntamento della rassegna “Voci d’autunno dedicate a Giogiò Cutolo contro ogni violenza”. Il concerto Partenoplay di Marina Bruno (feat. Daniele Sepe, opening Maurizio Giobbe Trio), inizialmente previsto sul palco all’aperto degli ex molini meridionali Marzoli, si terrà sempre sabato 11 novembre con inizio fissato alle ore 20.30 ma nella sala principale del cineteatro Corallo.

Sarà dunque la struttura posta a ridosso della villa comunale Ciaravolo di corso Vittorio Emanuele ad ospitare la penultima iniziativa dell’ampio cartellone musicale, destinato a chiudersi sabato 18 novembre con l’atteso “Raiz canta Sergio Bruni”. Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito ma con obbligo di prenotazione attraverso la piattaforma online presente sul sito dell’ente (www.comune.torredelgreco.na.it). A tal proposito dall’ufficio Cultura fanno sapere che, per garantire una maggiore partecipazione ai concerti ed evitare soprattutto un fenomeno incontrollato di accaparramento dei posti poi non utilizzati, gli stessi saranno garantiti fino alle 20.15 della sera dello spettacolo. Dopo tale orario, le poltrone rimaste vuote saranno assegnate agli iscritti ad una lista d’attesa che verrà redatta sempre seguendo le prenotazioni online.

Intanto il maltempo costringe a rinviare a data da destinarsi anche l’appuntamento con “Napule, ‘na resata e ‘na canzone, in programma questa sera alle 20 nell’ambito della rassegna ArtTorre.