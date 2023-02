Premietti al cane: perché sono importanti?

I modi per premiare Fido posso essere diversi, dal semplice “bravo” ai crocchini per cui va matto. I premi possono essere sfruttati nell’addestramento e nell’educazione del nostro amico a 4 zampe: degli studi hanno dimostrato che i cani tendono ad imparare più velocemente quando vengono premiati per un comportamento corretto, piuttosto che quando viene punito per un comportamento sbagliato.

I premietti possono essere sia giocattoli che cibo, ma soprattutto in quest’ultimo caso, ogni padrone dovrà adottare delle accortezze. E’ da evitare di dare cibo gratis, ma bisogna fare in modo che il nostro cane se lo possa guadagnare, assicurandoci di bilanciare il premio con la razione di cibo quotidiana.

Il cibo ha un riscontro emozionale decisamente importante per ogni cane poiché è in grado di evocare istinti ancestrali, fondamentali per la sopravvivenza. Ed anche il cane più buono che esista ha dentro di sé quel qualcosa che rimanda al lupo. Ecco perché l’accesso al cibo deve essere gestito solo ed esclusivamente dal padrone, nei tempi e modi più appropriati.

Il premietto deve essere somministrato dopo l’esecuzione corretta di un comando, deve trattarsi di un alimento molto appetibile, ma diverso da quello che diamo abitualmente durante il pasto. I biscotti per cani rappresentano il giusto compromesso, alimenti particolarmente appetibili da poter utilizzare come premi.

Tra i migliori biscotti per Fido disponibili in commercio troviamo quelli di Amusi, brand super conosciuto ed apprezzato in termini di pet food alta qualità. I biscotti per cani Amusi sono dei golosissimi premietti dal sapore estremamente invitante e dalla ricetta genuina. Preparati con ingredienti sani, buoni e naturali, questi golosi premi saranno decisamente irresistibili per Fido e gli faranno venire l’acquolina in bocca soltanto a vederli.

Gli snack Amusi sono super appetitosi e non contengono conservanti, coloranti e appetizzanti artificiali, i biscotti secchi di cui i nostri cani non potranno proprio fare a meno. I gusti da poter scegliere sono veramente tanti, quali ad esempio: biscotti alla frutta, biscotti allo yogurt, biscotti alla carne e biscotti al pesce.

Questi fantastici snack rappresentato la perfetta ricompensa o lo spuntino stuzzicante per Fido, ideali per essere utilizzati sia come bocconcini premio per cuccioli dai 6 mesi (per agevolare l’apprendimento dei comandi) o come biscotti per l’addestramento. La loro consistenza è fragrante al punto giusto, tanto da essere abbastanza duri così da contribuire e mantenere al meglio l’igiene orale del cane senza troppi sforzi. I biscotti Amusi dovranno essere inseriti all’interno di un regime alimentare ben bilanciato senza superare il 10% del fabbisogno giornaliero.