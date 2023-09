Portogallo – Fiume di vino inonda le strade della piccola città di São

Domenica 10 settembre nel villaggio portoghese di São Lourenço do Bairro ad Anadia, nel nord-ovest del Portogallo, a 230 chilometri a nord di Lisbona, due serbatoi della distilleria Levira, hanno ceduto improvvisamente e 2,2 milioni di litri di vino si sono riversati per le strade provocando un’inondazione di vino. La gente del posto, sconcertata, osservava il vino, sufficiente quasi a riempire una piscina olimpionica, che si diffondeva per le strade della città e ne percorreva impetuoso le discese. La fuoriuscita è stata così massiccia che le autorità locali hanno dovuto attivato un allarme ambientale e sono state costrette a deviare il vino per evitare che contaminasse il vicino fiume Certima. I vigili del fuoco di Anadia hanno bloccato l’alluvione e l’hanno deviata lontano dal fiume, dove è finita senza danni in un campo, riferiscono i media locali. Nel dettaglio la presenza di tanto vino nei serbatoi è giustificato poiché nel 2023, la distilleria ha accumulato una grande quantità di vino in deposito a causa di un’eccedenza di vino europeo. L’inflazione ha aumentato i prezzi di cibo e bevande e i consumatori hanno bevuto meno vino sia in Portogallo che nei paesi verso i quali solitamente esporta. Questo, combinato con una vendemmia produttiva, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” ha portato ad un aumento dello stoccaggio, causandone il crollo. La forza del suo contenuto fuoriuscito ha rovesciato un secondo serbatoio, facendo sì che circa 2.200.000 litri (580.000 galloni USA) di vino scorressero lungo Rua de Cima nel villaggio di São Lourenço do Bairro. Il giorno successivo, nonostante la strada e almeno un seminterrato fossero allagati, non si registrarono feriti, i funzionari locali hanno emesso un avviso ambientale temendo che il vino potesse contaminare il fiume Certima. La causa dell’incidente non è determinata. Ecco il curioso video che ha avuto ampia diffusione sui social media: https://www.itemfix.com/v?t=ci6jie&jd=1