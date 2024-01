Portici – Trovati in possesso di droga, arrestati un uomo e una donna

Portici: trovati in possesso di droga. La Polizia di Stato trae in arresto un uomo e una donna.

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via Cardano un giovane appiedato che, dopo essersi avvicinato con atteggiamento circospetto ad una coppia a bordo di una vettura, ha ricevuto qualcosa in cambio di denaro tentando di allontanarsi velocemente.

Gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando sia l’acquirente, trovato in possesso di un involucro di cocaina appena acquistata di circa 0,35 grammi, che gli indagati, trovati in possesso di 22 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 8 grammi e di 290 euro, evidente provento dell’attività delittuosa.

Per tali motivi, un 31enne ed una 24enne, entrambi del napoletano, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.