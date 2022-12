Portici – Sequestrati 20 kg di materiale pirotecnico

Oggi pomeriggio gli agenti del Commissariato Portici-Ercolano e personale della Polizia Municipale di Portici hanno sequestrato, in via Sessa angolo via Immacolata e in via Libertà, due strutture di vendita ambulante con 495 confezioni di artifizi pirotecnici di categoria F1 e F2, per un totale di circa 20 kg, accertando, altresì, che gli stessi presentavano etichette prive dei requisiti di conformità europea.