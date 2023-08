Portici – Ritrovato giovane sub disperso

Prosegue costante, nel Compartimento Marittimo di Torre del Greco, sotto il coordinamento della Direzione Marittima della Campania, l’impegno dei militari della Guardia Costiera nell’ambito dell’Operazione Mare Sicuro 2023 a salvaguardia dei bagnanti e dei diportisti.

Nel primo pomeriggio del 25 agosto la Sala Operativa della Guardia Costiera di Torre del Greco è stata raggiunta telefonicamente da un genitore preoccupato perché il proprio figlio, ventenne, uscito in mare dalla spiaggia de le Mortelle di Portici (NA) per una battuta di pesca in apnea in solitaria, dalle prime ore del mattino, non era ancora rientrato a riva.

In considerazione del lungo tempo trascorso in mare, intervenivano immediatamente una pattuglia via mare ed una pattuglia via terra, nonché si chiedeva l’intervento della Motovedetta SAR dalla Direzione Marittima di Napoli e si iniziavano subito le ricerche nell’area compresa tra Le Mortelle e Pietrarsa.

Fortunatamente, pochi minuti dopo aver raggiunto Portici, il Battello Pneumatico B66 individuava una boa di segnalazione da sub poco distante da Villa d’Elboeuf, ed accertava che il giovane sub, originario di Ponticelli – Napoli, ma residente in Germania, oggetto delle ricerche, era intento a pescare tranquillamente senza alcun problema.

Condotto in porto a Portici, e chiamato il Padre in spiaggia, ancora in ansia, i due si ricongiungevano poco dopo. Per fortuna solo un grande spavento per i genitori di questo giovane che avevano subito presagito il peggio.

L’indicazione dell’area di pesca al genitore e l’utilizzo del pallone da sub, quale buona prassi, ha favorito il tempestivo intervento della Guardia Costiera, tuttavia si consiglia, altresì, di effettuare immersioni sempre in compagnia, per quanto possibile, e concordare, qualora si esca in solitaria, un orario di rientro, onde evitare inutili allarmismi.

A tal proposito si ricorda che per ogni emergenza in mare è sempre attivo, 24 ore su 24, il numero blu 1530, gratuito da tutta Italia, che permette un collegamento immediato con la Sala operativa della Guardia Costiera più vicina, al fine di consentire un intervento tempestivo sul posto.