Portici – Rissa in viale II Melina, tre persone arrestate

I carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato 3 persone per rissa, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di S.S, F.Ce LM, sorpresi in viale II Melina ad azzuffarsi. Non è chiaro il motivo che ha innescato la violenza ma i 3 hanno continuato a colpirsi anche durante l’intervento dei militari.

Grazie al supporto di una pattuglia della sezione radiomobile di Torre del Greco, i 3 sono stati bloccati e arrestati.

Tutti sono stati portati all’ospedale del mare: C è stato ritenuto guaribile in 3 giorni per traumi al torace, S in 10. Per lui una frattura al naso e vari traumi ed escoriazioni.

Sono ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.