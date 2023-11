Portici – Lavori programmati, venerdì mancanze d’acqua. Ecco le zone interessate

comunichiamo che nell’ambito delle nostre azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di PORTICI.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 14:00 alle 19:00 di venerdì 24 novembre 2023, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

TRAVERSA IV SINISTRA DI VIA DELLA LIBERTA’

VIA DELLA LIBERTA’

VIA GIUSEPPE VERDI

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

*VIA LIBERTÀ, tratto compreso tra la via verdi e ponte circumvesuviana;

VIA VERDI. tratto compreso tra via Libertà fino angolo piazza Poli.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.