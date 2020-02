Portici – Furto di pneumatici, fermato 40enne

Stanotte gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in viale Leonardo Da Vinci a Portici una persona con un crick intento a smontare la ruota di un’auto in sosta, dopo averne già rimossa una.

I poliziotti l’hanno bloccato ed hanno rinvenuto nel veicolo dell’uomo diversi attrezzi idonei allo smontaggio di pneumatici ed una mazza da baseball.

Giuseppe Iacovelli, 40enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato e per porto di armi od oggetti atti ad offendere, e sanzionato poiché trovato alla guida senza aver mai conseguito la patente.