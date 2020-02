Napoli – Trovati in possesso di un coltello e di marijuana, denunciati due giovani

Ieri sera gli agenti del commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Carrozzieri hanno notato due ragazzi uno dei quali stava preparando una sigaretta; quest’ultimo, un 16enne, è stato controllato e trovato in possesso di una bustina di marijuana e sanzionato amministrativamente.

L’altro giovane, invece, un 14enne, è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un coltello a farfalla.

Entrambi sono stati affidati ai genitori