Portici- Arrestata 58enne per droga

Blitz anti-droga a Portici da parte dei carabinieri della locale stazione che in nottata hanno arrestato A.D.P., 58enne del posto già nota alle forze dell’ordine.

I militari hanno setacciato via Dalbono e perquisito l’abitazione della donna. Lì sono stati rinvenuti e sequestrati 10 involucri termosaldasti con all’interno cocaina, 1 bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

La donna è in attesa di giudizio.