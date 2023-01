Ponticelli – Riciclaggio, nei guai 27enne

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Vicinale Ravioncello per la segnalazione di un dipendente di una ditta di localizzazione veicoli che, grazie al sistema GPS, aveva individuato, in una proprietà privata, l’auto che era stata rubata ad un loro cliente nella stessa mattina.

I poliziotti, giunti sul posto, sono entrati nell’area dove hanno rinvenuto l’automobile segnalata; inoltre, hanno rintracciato il proprietario dell’area che ha raccontato di aver acquistato, da uno sconosciuto, la vettura priva di targhe e di averle apposto due targhe bulgare.

L’uomo, un 27enne moldavo, è stato denunciato per riciclaggio; infine, le targhe sono state sequestrate mentre la vettura è stata riconsegnata al proprietario.