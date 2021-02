Pompei- Scorrazzano in città a bordo di scooter, denunciati due giovani

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Pompei, nel transitare in via Astolelle, hanno intimato l’alt a due ciclomotori con tre persone a bordo che stavano effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale e che, alla loro vista, hanno invertito il senso di marcia dandosi alla fuga; ne è nato un lungo inseguimento terminato in via Ripuaria dove i due scooter sono stati bloccati.

I poliziotti hanno denunciato i conducenti, due 15enni di Gragnano e di Pompei, per resistenza a Pubblico Ufficiale; inoltre, uno di loro è stato sanzionato poiché circolava a bordo del ciclomotore sprovvisto della regolare revisione periodica, mentre l’altro è stato denunciato anche per ricettazione in quanto il numero di telaio era manomesso e contravvenzionato per mancata copertura assicurativa e per guida senza patente poiché mai conseguita; infine, lo scooter è stato sequestrato.